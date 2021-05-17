Виновата Россия: премьер Чехии видит одну версию взрывов во Врбетице

Globallookpress/ Katerina Sulova Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственной версией взрывов на арсенале во Врбетице в 2014 году, которая в настоящее время рассматривается, является та, в которой утверждается причастность России.
Globallookpress/ Katerina Sulova Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что единственной версией взрывов на арсенале во Врбетице в 2014 году, которая в настоящее время рассматривается, является та, в которой утверждается причастность России.
Свежие комментарии