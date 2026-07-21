В даркнете продают 170 Гбайт похищенных данных российских граждан из Японии

В объявлении хакеры предлагают приобрести архив за 86 тысяч рублей, при этом подчёркивается, что среди служебных документов сотрудника дипмиссии присутствуют материалы порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних.
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