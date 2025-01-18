«Капля в море»: В сети негодуют, что мама 13 детей получит от властей только 550 тысяч

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Закон и Порядок

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!
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5 час.
ВВ
Валентина Власова
Какой позор для наших чиновников,которые в принципе НЕ НАШИ.Заботы наших людей,т.е.избирателей их никак не интересуют .Надо гнать в шею на только приехавших,но и наших продажных чиновников,таких как Кулецкая.Ее отправить в Таджикистан,пусть ей там дадут жилье за ее жулье.
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3 час.
Гулька
Семью Самадовой СРОЧНО в полном составе с мужем и 7 детьми выслать из России в родной Таджикистан. Пусть живут в той стране, которую любят и которой гордятся. Нечего нашу социалку обворовывать.
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40 мин.

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