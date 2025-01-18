«Капля в море»: В сети негодуют, что мама 13 детей получит от властей только 550 тысяч

Владислав Владислав Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!

ВВ Валентина Власова Какой позор для наших чиновников,которые в принципе НЕ НАШИ.Заботы наших людей,т.е.избирателей их никак не интересуют .Надо гнать в шею на только приехавших,но и наших продажных чиновников,таких как Кулецкая.Ее отправить в Таджикистан,пусть ей там дадут жилье за ее жулье.