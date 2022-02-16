В Сибири женщина до смерти забила мужа молотком и расчленила его тело

В Красноярском крае к шести годам колонии за убийство своего мужа приговорена 50-летняя россиянка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
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