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В Сибири женщина до смерти забила мужа молотком и расчленила его тело

В Сибири женщина до смерти забила мужа молотком и расчленила его тело

В Красноярском крае к шести годам колонии за убийство своего мужа приговорена 50-летняя россиянка. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

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