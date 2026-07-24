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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гонду сменил 9-й на 32-й номер в ЦСКА: «Пусть родной номер принесет удачу Лучи!»

Нападающий Лусиано Гонду взял новый игровой номер в ЦСКА . «Лусиано Гонду сменил игровой номер! Нападающий меняет девятку обратно на номер 32, под которым выступал большую часть карьеры.

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