МИД Польши: возвратить замороженные активы Россия сможет только через наши трупы Британский министр иностранных дел Эд Милибэнд призвал Европу вернуться к вопросу замороженных российских суверенных активов, а глава МИД Польши Радослав Сикорский выразил надежду на скорое согласование правового механизма их использования.