ФСБ России задержала одного из руководителей Минэкономразвития

Он подозревается в проведении рейдерских захватов в Ставропольском крае.Федеральная служба безопасности России задержала одного из руководителей Минэкономразвития, возглавляемого бывшим губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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