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Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по пожару в Шайдурихе

Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по пожару в Шайдурихе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели на пожаре жительницы села Шайдуриха.

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