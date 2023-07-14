Бастрыкин взял на контроль уголовное дело по пожару в Шайдурихе

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели на пожаре жительницы села Шайдуриха.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после гибели на пожаре жительницы села Шайдуриха.
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