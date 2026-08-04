Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием с воздушным судном

В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием с воздушным судном

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном «Cessna-182R» по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии