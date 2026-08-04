В Иркутской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в связи с происшествием с воздушным судном

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации расследуется уголовное дело, возбужденное по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном «Cessna-182R» по признакам преступления, предусмотренного ч.
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