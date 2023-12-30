В Москве два ребёнка пострадали из-за вспыхнувшей новогодней ёлки

В квартире на севере столицы загорелась новогодняя ель. В результате пострадали дети.В Дмитровском районе Северного административного округа Москвы два ребёнка пострадали из-за загоревшейся новогодней ёлки.
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