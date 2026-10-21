Урочище Кызыл-Чин, что переводится как «красное ущелье», расположено в Кош-Агачском районе Республики Алтай, примерно в 7 км от Чуйского тракта (864-й километр).
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