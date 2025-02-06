Минцифры оценило качество обратной связи орловской власти с населением

Минцифры РФ представило итоговый рейтинг регионов по внедрению платформы обратной связи за 2024 год. Она позволяет жителям голосовать, участвовать в опросах, направлять обращения через «Госуслуги», сайты региональных органов власти и Центры управления регионом (ЦУР).