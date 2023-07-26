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Дерматолог-онколог рассказала об опасности расчёсывания комариных укусов

Дерматолог-онколог рассказала об опасности расчёсывания комариных укусов

Место укуса комара или любого другого насекомого ни в коем случае нельзя чесать.Кандидат медицинских наук, дерматолог-онколог Наталия Гайдаш рассказала, что укусы комаров и других насекомых нельзя чесать и прикладывать к ним, например, подорожник.

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