Гагин: на Украине школьников призывают в ВСУ из-за кадрового голода

Из-за кадрового кризиса в армии украинские военкомы начали призывать вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) школьников, заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.
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