Иосиф Пригожин готовится подать в суд на Авраама Руссо

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы продюсера Иосифа Пригожина, рассказал о подготовке обращения в суд по поводу недостоверных - как считают Жорин и сам Пригожин - заявлений о причастности продюсера к нападению на Авраама Руссо.