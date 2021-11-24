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Иосиф Пригожин готовится подать в суд на Авраама Руссо

Звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы продюсера Иосифа Пригожина, рассказал о подготовке обращения в суд по поводу недостоверных - как считают Жорин и сам Пригожин - заявлений о причастности продюсера к нападению на Авраама Руссо.

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