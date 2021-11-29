Гатиятулин об 1:2 с Минском: «Трактор» отдается игре, но не хватило агрессивности, чтобы забить»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча КХЛ с минским «Динамо» (1:2). «Мы пропустили контратаку, нужно было отыгрываться, пошли вперед.
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