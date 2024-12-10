Россиян предупредили, чем грозит «ипотечное донорство»

В России участились случаи так называемого «ипотечного донорства», когда человек, не соответствующий требованиям для получения льготного кредита, обращается к родственникам или знакомым с детьми и просит их выступить в роли созаемщиков по семейной программе.
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