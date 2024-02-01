В ЛНР нашли доказательства работы черных трансплантологов в ВСУ

Украинских военных незаконно сделали донорами органов, которые вырезали у раненых солдат. В освобожденном Северодонецке нашли доказательства работы черных трансплантологов, рассказали в силовых структурах ЛНР.
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