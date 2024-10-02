Константин Михайлов ранее занимал должность министра республики Крым.Каковы его основные полномочия?• участвует с правом решающего голоса в заседаниях Совмина республики;• принимает участие в подготовке решений Совмина Крыма, обеспечивает их исполнение;• выполняет отдельные поручения Председателя Совмина Крыма и Главы.