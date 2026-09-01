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Калуга-поиск

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Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Калужской области 5 сентября

Фестиваль воздушных змеев пройдёт в Калужской области 5 сентября

В Жуковском районе Калужской области 5 сентября состоится VI фестиваль воздушных змеев в рамках проекта "Сельское лето".

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