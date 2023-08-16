Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Конечно,нельзя не реагировать на хамство кого бы то ни было! - Беда только,что всё сводится к "Дебилы,б...!",что только поощряет хамов.

Анатолий Витушкин

Отсутствие резких ответов на недружелюбные и даже враждебные действия наших соседей (бывших республик СССР) приводит к тому, что они всё больше борзеют, ибо воспринимают наше проглатывание их выходок, как -слабость. Достаточно пару раз проявить чистку их анклавов в России и выслать несколько тысяч за пределы, они успокоятся.