СССР-Россия

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Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Такое прощать нельзя. Что сказал посол Азербайджана на Украине

Вот такое заявление сделал посол Азербайджана на Украине Сеймур Мардалиев. В ходе встречи с украинским замминистра иностранных дел он сказал следующее: — Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством, с которыми вы противостоите России.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Конечно,нельзя не реагировать на хамство кого бы то ни было! - Беда только,что всё сводится к &quot;Дебилы,б...!&quot;,что только поощряет хамов.
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14 час.
Анатолий Витушкин
Отсутствие резких ответов на недружелюбные и даже враждебные действия наших соседей (бывших республик СССР) приводит к тому, что они всё больше борзеют, ибо воспринимают наше проглатывание их выходок, как -слабость. Достаточно пару раз проявить чистку их анклавов в России и выслать несколько тысяч за пределы, они успокоятся.
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13 час.
Александр Денисов
Ну и чем занимается наш Президент? Только строительством собственной вертикали и наверху кресло-качалка?
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32 мин.

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