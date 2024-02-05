"Приус" сбил женщину при движении задним ходом в Уссурийске

Госавтоинспекция Уссурийска проводит проверку по факту ДТП с участием пешехода. На улице Пушкина водитель "Приуса" сдавал задним ходом и сбил женщину, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.