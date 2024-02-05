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Закон, порядок, государство

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"Приус" сбил женщину при движении задним ходом в Уссурийске

"Приус" сбил женщину при движении задним ходом в Уссурийске

Госавтоинспекция Уссурийска проводит проверку по факту ДТП с участием пешехода. На улице Пушкина водитель "Приуса" сдавал задним ходом и сбил женщину, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.

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