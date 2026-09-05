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Пятый канал

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Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров

Седьмой тур РПЛ-2026/27: ЦСКА едет к «Зениту», а «Динамо» принимает «Спартак» — битва лидеров

Седьмой тур РПЛ может серьезно изменить расклад в верхней части таблицы. «Зенит» примет ЦСКА в битве претендентов, «Спартак» и «Динамо» сойдутся в московском дерби, а «Краснодар» попробует продолжить исторический старт.

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