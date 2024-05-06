То ли «медведь у воды», то ли просто «мокрое место». Смотрим ночную Москву. Фото

В рамках больших выходных в Москве отправилась на обзорную экскурсию по вечерней Столице и увидела в другом свете привычные достопримечательности: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, Воробьевы горы, Москва-Сити и др.
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