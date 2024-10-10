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Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

Муфтий Дагестана Салимов о детях-квадроберах: им нужно уделять больше времени Родителям нужно уделять больше внимания своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете, подобные квадробингу.

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