Муфтий Дагестана высказался о квадроберах

Муфтий Дагестана Салимов о детях-квадроберах: им нужно уделять больше времени Родителям нужно уделять больше внимания своим детям, чтобы на них не влияли деструктивные силы в интернете, подобные квадробингу.
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