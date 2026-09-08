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«Проксима» объявляет шорт-лист сезона 2026

«Проксима» объявляет шорт-лист сезона 2026

В августе завершился первый этап голосования третьего сезона премии «Проксима». В онлайн-голосовании приняли участие 300+ маркетологов и диджитал-специалистов со стороны компаний-рекламодателей.

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