Сырский заврался: офицеры и Генштаб ВСУ проспали важное сражение под Курском

Однако эксперты считают заявления Сырского неправдой и попыткой объяснить провал. Основная причина заключается в том, что российские войска продолжают атаковать на харьковском направлении и могут вскоре оказаться в Купянске.
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