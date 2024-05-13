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Военный ВС России рассказал, как освобождали Бердычи в ДНР

Военный мотострелкового соединения группировки войск "Центр" рассказал военкору "Известий" Дмитрию Астраханю о том, как российские военнослужащие освобождении населенный пункт Бердычи в ДНР от боевиков ВСУ.

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