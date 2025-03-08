В Торонто 11 человек пострадали в результате стрельбы в пабе

В канадском пабе в Торонто пострадали более десяти человек в результате стрельбы. «В результате стрельбы в пабе возле торгового центра «Скарборо» по меньшей мере 11 человек пострадали», — сообщил CTV со ссылкой на городских медиков.
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