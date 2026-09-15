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Глава ЦБ Армении назвал «апокалиптическим сценарием» подорожание газа из РФ

Глава ЦБ Армении назвал «апокалиптическим сценарием» подорожание газа из РФ

Возможное подорожание российского газа станет для Армении "апокалиптическим сценарием". Об этом заявил глава Центробанка республики Мартин Галстян, сообщает Tert.

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