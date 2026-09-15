Глава ЦБ Армении назвал «апокалиптическим сценарием» подорожание газа из РФ

Возможное подорожание российского газа станет для Армении "апокалиптическим сценарием". Об этом заявил глава Центробанка республики Мартин Галстян, сообщает Tert.
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