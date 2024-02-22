Долгострой в 28 этажей на улице Дуси Ковальчук сдали в Новосибирске

145 миллионов рублей удалось привлечь для завершения проблемного строительства в Новосибирске. Для того, чтобы решить проблему обманутых дольщиков, в регионе использовали механизм субсидирования и масштабных инвестпроектов.
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