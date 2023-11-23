Защита Виктора Кудряшова обжаловала арест экс-чиновнкиа

Напомним, мера пресечения Виктору Кудряшову была избрана в прошлый четверг 16 ноября.Экс-чиновник подозревается в превышении должностных полномочий, в том числе, группой лиц с причинением тяжких последствий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии