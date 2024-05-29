Минцифры представит проект Цифрового кодекса. Ориентировочно в 2025 году

Минцифры рассчитывает представить первую версию Цифрового кодекса для регулирования сферы связи и IT в середине 2025 года и внести проект в Госдуму для обсуждения до конца того же годаКак сообщает «Интерфакс», о планах по\u000Aразработке Цифрового кодекса глава Минцифры рассказал на конференции TAdviser\u000ASummIT.