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Подросток устроил поджог двух заправок в Ленинградской области

Подросток устроил поджог двух заправок в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошли ЧП на объектах топливной инфраструктуры. Как сообщили в региональном главке МВД, 20 июля практически одновременно вспыхнули пожары на двух автозаправочных станциях.

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