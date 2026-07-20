Подросток устроил поджог двух заправок в Ленинградской области

Во Всеволожском районе Ленинградской области произошли ЧП на объектах топливной инфраструктуры. Как сообщили в региональном главке МВД, 20 июля практически одновременно вспыхнули пожары на двух автозаправочных станциях.
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