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Парламентская газета

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Комитет Госдумы одобрил расширение прав общественных экоинспекторов

Комитет Госдумы одобрил расширение прав общественных экоинспекторов

В России предложили усовершенствовать деятельность общественных экологических инспекторов. Соответствующий проект закона рекомендован ко второму чтению Комитетом Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды 12 декабря.

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