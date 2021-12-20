В Саратове сотрудники Госавтоинспекции пригласили детсадовцев на встречу с Полицейским Дедом Морозом

Праздничное мероприятие, с учетом специфики службы его организаторов, было посвящено Правилам дорожного движения, а с ролью сказочного героя отлично справился старшеклассник из отряда «Юный друг полиции» Сотрудники саратовской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада № 137.