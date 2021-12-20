В Саратове сотрудники Госавтоинспекции пригласили детсадовцев на встречу с Полицейским Дедом Морозом

Праздничное мероприятие, с учетом специфики службы его организаторов, было посвящено Правилам дорожного движения, а с ролью сказочного героя отлично справился старшеклассник из отряда «Юный друг полиции» Сотрудники саратовской Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие для воспитанников детского сада № 137.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах получения ранений ребенком в ХМАО
- 19 декабря Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России отмечает День своего образования
- Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту наезда автомобилем на сотрудников ГИБДД в Санкт-Петербурге
Свежие комментарии