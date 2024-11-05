К Олимпиаде из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных

Французские власти в рамках подготовки летней Олимпиады-2024 насильственно переместили более 19,5 тысячи жителей палаточных лагерей и приютов из Парижа в другие регионы, сообщила коалиция общественных организаций Le Revers de la Medaille в своем финальном отчете.