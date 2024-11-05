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К Олимпиаде из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных

К Олимпиаде из Парижа выгнали почти 20 тысяч мигрантов и бездомных

Французские власти в рамках подготовки летней Олимпиады-2024 насильственно переместили более 19,5 тысячи жителей палаточных лагерей и приютов из Парижа в другие регионы, сообщила коалиция общественных организаций Le Revers de la Medaille в своем финальном отчете.

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