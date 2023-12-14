Владимир Солодов: Субсидирование плоских тарифов для Камчатки – важнейшая мера поддержки

Президент России Владимир Путин анонсировал продолжение субсидирования плоских тарифов — решение это будет принято до конца года, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство "Для себя отметил вопрос, касающиеся перелётов.
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