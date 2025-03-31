Удар по СТО в Днепропетровске: остановлены работы ВСУ по модернизации техники

В Днепропетровске на станции техобслуживания, где ВСУ оснащали пикапы турелями, нанесён удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, отмечая серьёзное нарушение работы по ремонту техники.