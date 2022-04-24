«Ман Сити» хочет купить Райса летом. Клуб намерен поддержать Гвардиолу трансферами (Daily Mail)

«Манчестер Сити» хочет купить Деклана Райса у «Вест Хэма». Как утверждает Daily Mail, руководство «горожан» хочет поддержать тренера Пепа Гвардиолу трансферами.

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