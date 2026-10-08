Клоунада по-американски: политолог жестко оценил противоположные подходы к Украине

МОСКВА, 8 октября, ФедералПресс. Политолог‑американист Рафаэль Ордуханян раскритиковал работу администрации Дональда Трампа, заявив, что у нее отсутствует четкая стратегия по важнейшим направлениям – в том числе по украинскому вопросу.