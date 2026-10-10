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Суд встал на сторону «Росатома» в споре с Финляндией о сооружении АЭС

Суд встал на сторону «Росатома» в споре с Финляндией о сооружении АЭС

Арбитражный суд Международной торговой палаты (ICC) признал незаконным одностороннее расторжение контракта финской Fennovoima с госкорпорацией «Росатом» на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» в 2022 году.

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