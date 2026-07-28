В Госдуме призвали вывести моноколёса из серой зоны ПДД

В Госдуме предложили закрепить в правилах дорожного движения отдельные нормы для моноколёс. С такой инициативой первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась в Минтранс, сообщает ТАСС.
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