В Госдуме призвали вывести моноколёса из серой зоны ПДД

В Госдуме предложили закрепить в правилах дорожного движения отдельные нормы для моноколёс. С такой инициативой первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая обратилась в Минтранс, сообщает ТАСС.