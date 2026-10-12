Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах.

Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах.

Коррупция в ПФР: как монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах Громкое дело о коррупции в Пенсионном фонде России выходит на финишную прямую — материалы уже поступили в Генеральную прокуратуру, а после утверждения обвинительного заключения их направят в Пресненский районный суд.

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