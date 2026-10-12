Как в ПФР монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах.

Коррупция в ПФР: как монополизировали госзакупки и сколько стоила победа в тендерах Громкое дело о коррупции в Пенсионном фонде России выходит на финишную прямую — материалы уже поступили в Генеральную прокуратуру, а после утверждения обвинительного заключения их направят в Пресненский районный суд.
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Это НАСЛЕДИЕ: современные КПРФ и РПЦ занимаются только БАБЛОМ.
Работала же система, взяли развалили)
Наконец доигрались. Но все без толку. Нужен СМЕРШ, иначе дело не пойдет. Путину ведь жалко своих "птенцов" под государевой крышей..