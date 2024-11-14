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Расчет "Стрелы" уничтожил более 30 дронов ВСУ за месяц над Запорожской областью

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Стрела" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения группировки войск "Днепр" всего за месяц уничтожил более 30 беспилотников ВСУ над Запорожской областью.

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