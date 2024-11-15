Разрыдалась и закатила истерику: 12-летняя дочь Виктории Бони потребовала забрать ее из Англии

Дочь блогерши Виктории Бони закатила матери истерику из-за ее очередного отъезда. 12-летняя Анджелина тяжело переживает разлуку с родительницей и адаптацию в английской школе, поэтому потребовала, чтобы телеведущая забрала ее с собой.