Разрыдалась и закатила истерику: 12-летняя дочь Виктории Бони потребовала забрать ее из Англии

Дочь блогерши Виктории Бони закатила матери истерику из-за ее очередного отъезда. 12-летняя Анджелина тяжело переживает разлуку с родительницей и адаптацию в английской школе, поэтому потребовала, чтобы телеведущая забрала ее с собой.
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