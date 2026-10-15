Для сравнения, весь Volkswagen за тот же период продал 6 млн авто Geely Holding Group продала 3,002 млн автомобилей за первые три квартала 2026 года, установив новый рекорд.
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