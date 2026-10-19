Суд приговорил жителя Омска к двум годам восьми месяцам колонии-поселения за лобовое столкновение с Lada Largus на трассе Р-254 «Иртыш» 6 декабря 2025 года, в котором погибли два человека.
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