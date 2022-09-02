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Власти Запорожской области: Украина пыталась внедрить в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС своих шпионов под видом журналистов

Власти Запорожской области: Украина пыталась внедрить в делегацию МАГАТЭ на ЗАЭС своих шпионов под видом журналистов

Украина пыталась внедрить в делегацию Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС своих шпионов под видом журналистов.

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