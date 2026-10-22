Сормовский районный суд Нижнего Новгорода постановил взыскать в доход государства более 37 млн рублей, полученных осужденными за нелегальный вывод средств коммерсантов через счета подставных фирм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым